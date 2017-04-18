Австралийский премьер заявил об отмене рабочих виз для иностранцев

Правительство Австралии решило отменить основную рабочую визу для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

По его словам, предпочтение в предоставлении работы должно отдаваться австралийцам. При этом он отметил, что в будущем в Австралии учредят новую временную визу для иностранных работников, учитывая потребности страны в тех или иных специалистах.

При предоставлении разрешения на въезд в страну будет учитываться как рабочий стаж иностранца, так и знание английского языка.

Временная рабочая виза была введена в Австралии в 1996 году. Она выдавалась на срок до четырех лет. По данным РИА Новости, визы нового образца будут выдаваться на два года.