Парагвайский президент после протестов отказался идти на второй срок

Президент Парагвая Орасио Картес заявил в понедельник, 17 апреля, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2018 году, независимо от того, примет ли Конгресс поправку, разрешающую главе государства идти на второй срок. Об этом сообщает Reuters.

В письме, адресованном архиепископу Асунсьона, Картес отметил, что вдохновлен призывом Папы Римского Франциска к миру и диалогу.

31 марта протестующие подожгли здание Конгресса Парагвая после того, как Сенат тайно проголосовал за эту поправку. Нижняя палата пока еще за предложение, вызвавшее возмущение оппозиции, не проголосовала.

Действующая редакция Конституции страны запрещает переизбрание, так как она была принята в 1992 году после того, как в 1989 году пала диктатура.