Филиппинский автобус с пассажирами упал в пропасть

В Филиппинском городе Карранглан в центральном регионе страны пассажирский автобус упал в пропасть 24-метровой глубины. Об этом сообщает Associated Press.

Внутри было 50 человек, погибли минимум 26. Остальных вытащили спасатели, которые спустились к месту происшествия на веревках. Многие пострадавшие получили тяжелые травмы, их доставили в больницы. В суматохе детей часто разлучали с родителями.

По предварительным данным следователей, у автобуса отказали тормоза. Это происшествие стало шестым за последние несколько лет. Эксперты пока не могут опросить выживших — многие из них находятся в шоковом состоянии и не могут описать обстоятельства произошедшего.