Эксперты нашли самый дешевый в мире шашлык

Эксперты туристического сервиса Aviasales составили рейтинг городов мира с самым дешевым шашлыком. Первую строчку в списке занял Тбилиси. Об этом сообщается сайте, посвященном исследованию.

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В грузинской столице на 1000 рублей можно приобрести 10 шампуров мясного блюда. Места со второго по четвертое разделили Минеральные Воды, Калининград и Сочи. Здесь на те же деньги можно купить по девять порций шашлыка.

Кроме того, в топ-10 в порядке убывания вошли Санкт-Петербург (восемь шампуров), Симферополь и Прага (по семь шампуров), а также Париж и Тель-Авив (по четыре шампура).

В конце апреля в Грозном пройдет фестиваль «Шашлык-Машлык». Организаторы обещают познакомить туристов с вариантами блюда, распространенными в республиках Северного Кавказа, а также за рубежом.

