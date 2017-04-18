Китайским чиновникам разъяснили правила поведения в соцсетях

Китайским чиновникам не следует осуждать политику партии, распространять материалы порнографического содержания и множить слухи. Об этом сообщает со ссылкой на аккаунт Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины в мессенджере WeChat газета The South China Morning Post .

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Также партийным функционерам запрещено получать взятки электронными деньгами, вмешиваться в процесс голосования, делиться секретной информацией, открывать онлайн-магазины и публиковать «неуместные» сообщения.

Как указывает издание, WeChat очень популярен среди жителей КНР: они используют его в качестве чата, приложения для телефонной связи, отправки картинок и денежных платежей.

Кроме рекомендаций, сообщение в аккаунте комиссии содержало список провинившихся и наказание, которое они понесли.