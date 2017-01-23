Китайского чиновника приговорили к пожизненному сроку за взятки

Бывший заместитель председателя главного совещательного органа КНР — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая — Су Жун (Su Rong) был приговорен к пожизненному сроку за взятки в 116 миллионов юаней (16,8 миллиона долларов). Об этом в понедельник, 23 января, сообщает «Синьхуа».

Приговор вынес суд города Цзинань в провинции Шаньдун. Су Жуна также лишили политических прав, его имущество подлежит конфискации.

Материалы по теме Дать «тигру» по лапе Как в Китае борются с коррупцией и чем это грозит стране

По данным следствия, Су Жун злоупотреблял служебным положением, занимая различные руководящие должности с 2002 по 2014 год, брал взятки лично либо через доверенных лиц.

Как отмечает агентство, бывший чиновник не собирается обжаловать приговор.

После избрания председателем КНР в марте 2013 года Си Цзиньпин призвал бороться с мздоимством, нанося удары «и по тигру, и по мухе», то есть не щадя ни мелких, ни самых высокопоставленных чиновников. За прошедшее с тех пор время десятки чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.