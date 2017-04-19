В Индии автобус сорвался в пропасть

В Индии упал в пропасть пассажирский автобус. Об этом сообщает Reuters.

ЧП произошло в северном штате Химачал-Прадеш, пользующемся большой популярностью среди туристов. Автобус, в котором находились 46 человек, двигался по горному серпантину неподалеку от города Нерва. По невыясненным пока причинам машина рухнула с обрыва в ущелье, по дну которого протекает река. По последним данным, погибли 44 человека. Двоим удалось спастись: кондуктор и один из пассажиров успели выскочить из автобуса прежде, чем он начал скользить по склону.

Предыдущая авария схожего масштаба произошла в Химачал-Прадеше в 2011 году. Тогда в пропасть сорвался грузовик с гостями, ехавшими на свадьбу. Водитель не справился с управлением на узкой горной дороге, в результате погибли 33 человека.

По количеству ДТП со смертельным исходом Индия занимает первое место в мире. В 2015 году в авариях на дорогах погибли почти 150 тысяч человек. Данные за 2016 год пока не опубликованы.

