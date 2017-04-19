Trussardi Jeans вспомнил о моде 1960-х годов

Итальянский бренд Trussardi Jeans представил коллекцию одежды и аксессуаров на сезон весна-лето. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

Источником вдохновения для дизайнеров послужила мода 1960-х годов. В женской линейке представлены платья, кардиганы, пальто oversize, а также бомберы, блейзеры и комбинезоны из натуральной кожи и замшевые косухи. Мужская коллекция ориентирована на поклонников музыки в диапазоне от кантри-энд-вестерн до рок-н-ролла. В коллекцию вошли бомберы, косухи, шипованные куртки и джоггеры. Линейка аксессуаров представлена сумками и клатчами.

Фото: пресс-служба Trussardi 1 /5

Компания Trussardi основана Данте Труссарди в Бергамо в 1911 году. Изначально фирма специализировалась на выпуске кожаных перчаток, со временем расширила линейку изделий из кожи, а потом начала выпускать одежду и парфюмерию. Также компания занимается дизайном интерьеров и управлением ресторанами Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala.