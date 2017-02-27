Trussardi сшил женщинам «милитаристские» ботинки из кожи питона

Итальянский бренд Trussardi представил новую женскую коллекцию одежды и обуви сезона осень-зима 2017-2018. Демонстрация прошла в рамках Миланской недели женской моды. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Источником вдохновения для дизайнеров послужили карты-таро, на подиум вышли модели, олицетворяющие женские архетипы.

В линейку вошли полушубки из овчины, замшевые бомберы с меховой подкладкой, oversize-пальто, дубленки из лакированной кожи, принтированные куртки с меховыми воротниками. Также в коллекции представлены несколько моделей обуви, в том числе ботинки в стиле милитари из кожи питона.

Фото: пресс-служба Trussardi 1 /10

Компания Trussardi основана Данте Труссарди в Бергамо в 1911 году. Изначально фирма специализировалась на выпуске кожаных перчаток, со временем расширила линейку изделий из кожи, а потом начала выпускать одежду и парфюмерию. Также компания занимается дизайном интерьеров и управлением ресторанами Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala.