Лана Дель Рей выпустила клип на песню Lust For Life

Американская певица Лана Дель Рей выпустила музыкальное видео на композицию Lust For Life, записанную совместно с канадским поп-музыкантом The Weeknd. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

Клип снят в черно-белой гамме. В нем Дель Рей и The Weeknd устраивают ночное свидание у надписи Hollywood в Лос-Анджелесе.

Трек Lust For Life войдет в одноименный альбом певицы. Дата релиза пластинки не раскрывается.

Ранее в апреле Дель Рей опубликовала отрывок песни, написанной под впечатлением от конфликта между США и Северной Кореей. В феврале исполнительница выпустила сингл под названием Love.

