Лана Дель Рей вдохновилась конфликтом США и КНДР и написала песню

Видео: lanadelrey / Instagram

Американская певица Лана Дель Рей написала новую композицию, находясь под впечатлением после фестиваля Coachella. Отрывок песни исполнительница выложила в Instagram.

«Не стану врать — я испытывала смешанные чувства на выходных, когда я танцевала и одновременно наблюдала за тем, как растет напряжение в отношениях с Северной Кореей», — подписала она свой пост.

По словам Дель Рей, она надеется, что молитва за мир одного человека может внести свой вклад в прекращение конфликтов.

В конце марта певица анонсировала свой пятый студийный альбом, который будет называться Lust For Life. Дата релиза пока неизвестна, но исполнительница уже показала обложку. Ранее Дель Рей выпустила клип на трек Love.

На данный момент в дискографии певицы — четыре студийных пластинки. Последнюю из них, Honeymoon, она выпустила в сентябре 2015-го.

В последнее время напряженность на Корейском полуострове значительно усилилась. 15 апреля, КНДР провела неудачные ракетные испытания. Во время подготовки Северной Корее к запуску ракеты США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Пхеньян объявил, что готов нанести сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны Штатов. В американском руководстве, в свою очередь, пригрозили КНДР «карательными мерами» в случае использования обычных или ядерных вооружений.