Россия начнет передавать в ООН сведения об ударных беспилотниках

Ударные беспилотники включены в состав сведений, передаваемых Россией для регистра обычных вооружений ООН. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, теперь будет предоставляться информация о беспилотных летательных аппаратах, сконструированных или модифицированных для поражения целей путем использования управляемых и неуправляемых ракет, бомб, пушек, пулеметов и иных средств.

К этой категории не относятся учебно-тренировочные летательные аппараты.

Также тем же документом снижено минимальное водоизмещение боевых кораблей, информация о которых будет передаваться в реестр ООН: Россия берет на себя обязательства информировать о поставках кораблей с водоизмещением более 500 тонн (ранее действовала норма в 750 тонн).

Реестр обычных вооружений создан ООН в 1991 году с целью содействия укреплению доверия и безопасности в отношениях между государствами при поставках обычных вооружений, а также препятствия «чрезмерному и дестабилизирующему накоплению вооружений». Страны ООН обязались предоставлять в него сведения о поставках вооружений, определенных по семи основным категориям. Не является обязательным контрольным механизмом; вся информация передается в него на добровольной основе.