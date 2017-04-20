Депутат от партии Порошенко признался в существовании компрометирующего видео

Народный депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) Мустафа Найем рассказал о существовании интимного видео с его участием. Об этом парламентарий сообщил в интервью телеканалу «112 Украина», отрывки из которого публикует издание «Гордон».

«Точно знаю, что есть съемки в моей квартире — это было во времена Януковича. (...) Я знаю, что это съемки интимного характера. (...) Думаю, такое видео есть. Думаю, оно есть у людей, близких, например, к СБУ, к господину Пашинскому, например. Будут ли попытки это видео опубликовать? Наверное, будут», — считает Найем.

Он подчеркнул, что не существует компромата политического или финансового характера, с помощью которого его можно было бы шантажировать. Парламентарий отметил, что в прошлом уже предпринимались попытки шантажа в его отношении. «Угрожали моим близким, угрожали мне карьерой, были попытки желтого характера, но не было такого, чтобы угрозы достигали своей цели», — сказал Найем.

Сергей Пашинский — депутат Верховной Рады, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Мустафа Найем — этнический пуштун, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.