В Неаполе запустят сайт по борьбе с клеветой

Власти Неаполя запускают сайт Difendi La Citta, на котором жители могут рассказывать о появлении недостоверной информации в СМИ об этом итальянском городе. Об этом сообщает Il Mattino.

По словам мэра Неаполя, это делается для того, чтобы «защитить репутацию города». По его словам, в газетах, на телевидении и интернет-сайтах появляются сообщения, которые «делают Неаполь объектом предрассудков и стереотипов», передает LaRampa.it.

Представители властей сообщают, что будут бороться со слухами, публикуя уточнения, а также принимая правовые меры. Некоторые жители Неаполя раскритиковали эту инициативу, опасаясь, что это может привести к введению цензуры.

Ряд пользователей Facebook предположил, что таким образом руководство города стремится скрыть ошибки, допущенные при управлении Неаполем.