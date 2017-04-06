Фийон пообещал засудить организаторов клеветнической кампании против него

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил, что намерен подать иски в суд по обвинению в клевете в отношении лиц, причастных к организации кампании по его дискредитации. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции France Inter.
«Все узнают правду, когда суд вынесет свое заключение (...) Не стоит думать, что я оставлю все, как есть (...) У меня есть даты, имена людей, передававших документы», — отметил он, что обвинения в фиктивном трудоустройстве его супруги в парламенте абсолютно безосновательны.
При этом когда именно он собирается выдвинуть обвинения против своих неприятелей, политик не уточнил, подчеркнув при этом, что кампания против него была спланированной, передает ТАСС.
Кандидат в президенты подчеркнул, что в настоящее время намерен сосредоточиться на ведении предвыборной кампании. Отвечая на вопрос журналиста о предполагаемой причастности президента Франции Франсуа Олланда к разгоревшемуся вокруг него скандалу, Фийон ответил: «Да, безусловно».
В конце января в издании Le Canard enchaîné была опубликована статья, в которой утверждалось, что на протяжении нескольких лет супруга Фийона Пенелопа фиктивно числилась его помощником, в то время когда он был депутатом нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи), за что получила 500 тысяч евро.
Позже сумма фигурирующих в деле средств выросла до 900 тысяч евро, а обвинения в фиктивной работе были выдвинуты в адрес сына и дочери Фийона.
28 марта Пенелопе предъявили обвинения в пособничестве и укрывательстве растраты общественных средств, соучастии в злоупотреблениях общественным имуществом и сокрытии мошенничества с отягчающими обстоятельствами.
Выборы президента Франции пройдут 23 апреля, второй тур, если потребуется, состоится 7 мая.