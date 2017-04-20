Верховный суд Пакистана отказался отправить в отставку премьера

Пакистанский Верховный суд отказался отправить в отставку премьер-министра Наваза Шарифа из-за скандала с «панамским досье». Об этом сообщает Reuters.

Двое из пяти судей высказались за отставку Шарифа, но трое остальных сочли, что представленных доказательств недостаточно. При этом Верховный суд высказался за проведение расследования в отношении трех из четырех детей Наваза Шарифа, которых подозревают в использовании офшорных компаний для покупки собственности в Лондоне. Следственные действия будет осуществлять специальная комиссия, через два месяца она должна будет представить результаты. Наваз Шариф и его родственники отрицают все обвинения.

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Меж тем пакистанская оппозиция высказалась за немедленную отставку премьер-министра. Как заявил лидер партии «Техрик-е-Инсаф» Имран Хан, человек, находящийся под следствием, не может занимать премьерский пост. Через два месяца, уточнил Хан, Шариф сможет вернуться к исполнению обязанностей главы кабинета, если сумеет доказать свою невиновность.

В материалах Международного консорциума журналистских расследований, обнародованных 3 апреля прошлого года, утверждается, что более 200 пакистанских граждан владели офшорными компаниями. Среди них — два сына премьера (Хусейн и Хасан) и его дочь Марьям, а также родственники двух жен Шахбаза Шарифа, брата Наваза Шарифа и главного министра провинции Пенджаб.