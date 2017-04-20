Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Указ президента России Владимира Путина о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно первому пункту указа, максимальный срок сборов устанавливается в два месяца. Призыв осуществляется в вооруженные силы, в органы государственной охраны и в органы ФСБ.

Все сборы проводятся в сроки, согласованные с региональными властями, за исключением проверочных, сроки проведения которых определяются министерством обороны.

Два из пяти пунктов указа предназначены «для служебного пользования».

Аналогичные указы подписываются ежегодно, в 2015 и 2016 годах они публиковались в феврале. Основной целью мобилизационных учений является совершенствование военнослужащими запаса профессиональных навыков и знаний. В последнее время особое внимание уделяется освоению новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, активно поступающей в войска с начала 2010-х годов.