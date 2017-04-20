Архитекторы представили проект корабля с тюремными камерами вместо парусов

Французские архитекторы спроектировали корабль-тюрьму, в которой заключенных предлагается содержать в камерах, размещенных над палубой. Об этом пишет Daily Mail.

«Камеры будут сделаны из бумаги и станут гигантскими парусами корабля», — пишет газета, ссылаясь на создателей проекта.

Судно будет находиться в международных водах возле Панамского перешейка в Южной Америке.

По задумке авторов, в плавучей тюрьме будут отбывать наказание люди, уклонявшиеся от уплаты налогов при помощи офшоров в Панаме. Проект получил название «Панамские бумаги». Площадь каждой камеры составит девять квадратных метров. У каждой будет только три стены, четвертую сторону расположенных на значительной высоте камер предлагается ничем не огораживать.

Архитекторы отметили, что корабль сможет существовать автономно от внешнего мира: на палубе будет возможность выращивать овощи, а в трюмах установят станции очистки воды.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал материалы, в которых утверждалось, что, в частности, у лидеров ряда стран есть офшорные счета в Панаме.