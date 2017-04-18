Названы лучшие американские здания за 2017 год

Организаторы Американской архитектурной премии (American Architecture Awards) объявили лауреатов награды 2017 года. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ArchDaily.

Всего было выбрано 79 победителей в разных категориях. Жюри состояло из греческих архитекторов.

Среди бюро, разработавших лучшие американские здания, — Beebe Skidmore Architects, Philips Lighting, LMN Architects, AECOM, mwworks, VeeV Design, GLUCK+, substance и EYP.

Постройки были распределены по таким номинациям, как, к примеру, «Аэропорты и транспортные центры», «Офисы», «Госпитали», «Музеи и культурные учреждения», «Парковые сооружения» и «Частные дома».

На премию в этом году претендовало 300 зданий, спроектированных и построенных американскими бюро как на территории США, так и в других регионов.