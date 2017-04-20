СМИ узнали об использовании властями ФРГ больной жены Турчинова

Власти Германии получают нужную информацию об Украине в обход официального Киева, пользуясь состоянием тяжелобольной жены секретаря Совета национальной безопасности и обороны республики Александра Турчинова. Об этом со ссылкой на источники в окружении главы СНБО сообщают «Вести».

По данным одного из собеседников издания, у Анны, супруги Турчинова, рак груди, от которого она лечится в ФРГ. Утверждается, что немецкие политики — в частности, упоминаются представители ведомства канцлера Германии — пользуются этим фактом для получения необходимых сведений о социально-политической, военной и экономической ситуации в украинском государстве.

«Вести» уточняют, что шантажисты действуют в обход министерства иностранных дел Украины и президента Петра Порошенко.

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Также издание отмечает, что вышеперечисленные сведения противоречат поступавшей ранее информации о тяжелом заболевании самого Турчинова. Портал 7dniv.info со ссылкой на источники в аппарате СНБО сообщал 18 апреля, что секретарь Совета очень болен, и уехал лечиться в онкоцентр в немецкий город Фридрихсхафен, расположенный на берегу Боденского озера. Интервью «Би-би-си», опубликованное 14 апреля, Турчинов давал уже якобы оттуда.

Секретарь СНБО не комментировал эти публикации, но появился на публике, выступив 20 апреля в Киево-Могилянской академии.

В беседе с «Би-би-си» Турчинов сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он сказал, что украинские военные в Донбассе должны продвигаться на восток, а также сообщил, что именно по его приказу весной 2014 года наносились авиаудары по аэропорту Донецка. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти высказывания, отметил, что давно сомневается в адекватности украинских политиков.

Турчинов с декабря 2014-го является секретарем СНБО. После госпереворота и свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале того же года занял должность председателя Верховной Рады, затем на четыре месяца став и.о. главы государства.