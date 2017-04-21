Военные сообщили об успешных испытаниях комплекса «Бастион» в полярных условиях

В России впервые успешно выполнены боевые стрельбы берегового ракетного комплекса «Бастион» в условиях Крайнего Севера. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Подвижный береговой ракетный комплекс К-300П «Бастион-П» принят на вооружение береговых войск ВМФ в 2010 году. Комплекс вооружен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» с дальностью применения до 300 километров.

Ракеты этого типа, наряду с ракетами комплекса «Калибр», входят в состав боекомплекта ударных средств новых кораблей российского ВМФ.

В последние годы ведется интесивное переоснащение береговых ракетных войск флота на этот комплекс. Помимо Черного моря, где «Бастионы» появились еще в 2009-2011 годах, в 2015-2016 годах они были развернуты на Камчатке, на Курилах, а также в сфере ответственности Северного флота (в том числе на Новой Земле).

Неофициальный источник сообщал, что в число районов развертывания включена также Калининградская область. Кроме того, в октябре 2016 года ракетный дивизион «Бастионов», дислоцировавшийся в Крыму, был переброшен в Сирию, вместо него на полуострове развертывают новое подразделение.