На Камчатке развернули ракетный комплекс «Бастион»

На Камчатке развернута первая батарея берегового ракетного комплекса «Бастион», предназначенного для прикрытия районов базирования стратегических атомных лодок-ракетоносцев в Вилючинске. Об этом пишет газета «Известия» в среду, 22 февраля.

Как сообщается, батарея была передана в состав 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады в конце 2016 года. Соединение развернуто в Елизовском районе Камчатского края, и до недавнего времени эксплуатировало устаревшие комплексы «Редут», переоснащенные в 1980-е годы на крылатые ракеты 3М44 «Прогресс».

Бригада задействована в системе прикрытия баз флота на Камчатке. В их числе — переоснащенная в последние годы база атомных подлодок в Вилючинске, куда поступают новейшие стратегические ракетоносцы проекта 955 «Борей».

Подвижный береговой ракетный комплекс К-300П «Бастион-П» принят на вооружение береговых войск ВМФ в 2010 году. Комплекс вооружен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» с дальностью применения до 300 километров.