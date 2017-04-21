Силовые структуры
 

По делу о взятках чиновнику подмосковного Минздрава арестовали бизнесмена

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Предприниматель Алексей Алешин, подозреваемый в даче взяток чиновнику подмосковного Минздрава Виктору Юдаеву, арестован на два месяца. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, передает в пятницу, 21 апреля, телеканал «360».

По данным следствия, учредитель «Премьер-Медсервис» и других компаний Алешин неоднократно передавал Юдаеву деньги за выдачу лицензий и победу на аукционах на поставку медицинской техники. Взятки бизнесмен приносил в рабочий кабинет чиновника, считают в правоохранительных органах.

Подозреваемыми по делу проходят еще три предпринимателя. Следствие полагает, что взятки варьировались от 25 тысяч до нескольких миллионов рублей, сообщает сетевое издание m24.ru.

О задержании начальника третьего (Люберецкого) территориального управления Минздрава Подмосковья Юдаева, подозреваемого во взяточничестве, сообщалось 20 апреля.

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