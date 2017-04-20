Стали известны подробности задержания чиновника подмосковного Минздрава

Следствие планирует арестовать Виктора Юдаева, начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №3 Минздрава Подмосковья, задержанного по делу о коррупции и предполагаемых взяткодателей. Об этом «Ленте.ру» заявила Елена Фокина, официальный представитель регионального главка СКР.

«В рамках возбужденного уголовного дела были задержаны Виктор Юдаев и четверо представителей негосударственных медицинских структур. Следствие располагает фактами передачи взяток чиновнику на общую сумму более двух миллионов рублей. В ближайшее время мы выйдем в суд с ходатайством об аресте самого начальника территориального управления и двух из четверых задержанных», — сообщила Елена Фокина.

Она уточнила, что еще двое задержанных будут отпущены под подписку о невыезде. Пока общая сумма полученных Юдаевым взяток составляет около двух миллионов рублей.

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Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, информация о коррупционных схемах в люберецком управлении подмосковного Минздрава поступила в середине 2016 года. 19 апреля чиновник и четверо предпринимателей были задержаны.

По данным следствия, учредитель ООО «Премьер-Медсервис» и еще нескольких десятков медицинских организаций Алексей Алешин, представитель ООО «Центр медицинских инноваций» Сергей Жуланов, руководитель ООО «Паритет» Владислав Химченко и генеральный директор ООО «Доброслава» Надежда Крюковских в служебном кабинете передавали Юдаеву деньги. А он обеспечивал им выдачу лицензий и победы в аукционах на поставки в государственные медицинские организации лекарств и техники.

«В материалах дела фигурируют шесть эпизодов взяточничества, но есть основания полагать, что их будет больше. Уголовное дело возбуждено сразу и в отношении взяткополучактеля, и в отношении взяткодателей. Двое из четверых предпринимателей активно сотрудничают со следствием», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Следствие намерено ходатайствовать об аресте имущества подозреваемого, чтобы в дальнейшем обеспечить возмещение ущерба государству.

В минздраве Подмосковья от комментариев в настоящее время воздерживаются.

О задержании начальника третьего (Люберецкого) территориального управления Минздрава Подмосковья стало известно в четверг, 20 апреля.