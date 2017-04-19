У сына обвиняемого во взятках генерала ФСО арестовали миллионы рублей и евро

Суд арестовал изъятые у обвиняемого в получении взяток сына генерала ФСО Геннадия Лопырева более 63 миллионов рублей, один миллион евро и 350 тысяч долларов. Об этом стало известно в среду, 19 апреля, из оглашенных в Мосгорсуде материалов дела, передает РИА Новости

Деньги были найдены в ходе обыска в квартире Александра Лопырева. В суде он заявил, что его годовой доход составляет 50 миллионов рублей.

«В таком случае я не смогу заплатить 13 процентов налога, возникнут пени и меня могут привлечь по факту неуплаты налогов в особо крупном размере», — сказал Александр Лопырев. Его адвокат сослалась на имеющиеся в материалах дела показания свидетеля, который предоставил валютный займ ее клиенту, передает «Интерфакс».

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Тем не менее Мосгорсуд признал законным обеспечительный арест имущества семьи Лопырева и отклонил жалобу на решение Басманного суда.

12 апреля сообщалось, что Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость, принадлежащие супруге и сыну генерала. Речь идет о квартире в Сочи, доме в Ленинградской области, гараже и квартире в Москве, сообщил ТАСС.

По данным следствия, генерал ФСО Лопырев получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Ему вменяется два эпизода мздоимства на общую сумму в шесть миллионов рублей.

Он был задержан в ноября 2016 года.