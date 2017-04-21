Наука и техника
 

Представлены первые результаты поиска внеземной жизни

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Команда международного проекта Breakthrough Listen проанализировала несколько петабайтов данных, среди которых обнаружены 11 событий, которые, вероятно, могут быть проявлением деятельности внеземных цивилизаций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проанализированные данные доступны для всеобщего просмотра и анализа. Информация получена при помощи наземных телескопов GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

Искусственные сигналы, по мнению авторов, отличаются от естественных такими особенностями излучения, как узкая полоса пропускания, нерегулярные спектральные закономерности поведения, пульсация или модуляция, а также наличием широкополосных спектров с необычными характеристиками. Разработанные учеными алгоритмы позволяют различать земной (в том числе от искусственных спутников планеты) и внеземной сигналы и отследить, в последнем случае, его положение на небесной сфере.

Ученые отмечают, что маловероятно, чтобы какой-либо из 11 наиболее необычных обнаруженных сигналов принадлежал инопланетной цивилизации, хотя это и не исключено.

Программа Breakthrough Listen является крупнейшим проектом по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций. Запущена летом 2015 года по инициативе российского миллиардера Юрия Мильнера и британского ученого Стивена Хокинга.

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