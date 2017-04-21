Напавшим на УФСБ в Хабаровске оказался молодой неонацист

Человеком, открывшим стрельбу в приемной управления Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю, оказался местный житель 1999 года рождения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе уточнили его имя — это некто А.В. Конев. «Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — сказали в ЦОС.

По данным ведомства, злоумышленник вошел в здание краевого УФСБ вечером в пятницу, 21 апреля, и, не пересекая зону технического контроля, начал стрелять по людям. В результате погибли двое — сотрудник спецслужбы и посетитель, гражданин одной из стран СНГ. Другой посетитель ранен. Нападавший был уничтожен.

Часть района вокруг места происшествия перекрыта силовиками, работа расположенных рядом заведений и магазинов приостановлена, передает корреспондент ТАСС.