Лукашенко рассказал о попытках его убить за отказ от либеральных реформ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его пытались застрелить за отказ от либеральных реформ. Об этом в пятницу, 21 апреля, он сказал, обращаясь с посланием к парламенту и белорусскому народу, передает портал tut.by.

«Я еще совсем сопливым президентом говорил о том, что у нас нет денег рисковать и идти на какие-то реформы. А вдруг провалимся? Через все я прошел — и импичмент, и убить, и застрелить, и [Михаила] Мясниковича вешали на столбе на площади перед Дворцом республики. Мы через это прошли, выстояли», — заявил Лукашенко.

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Он добавил, что у Белоруссии нет денег на либеральные реформы. «В Америке — есть. Ошиблись — напечатаем, весь мир заплатит за это. А мы чем в случае провала будет потом эти дыры закрывать? Поэтому я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на свежие идеи», — объяснил глава государства.

Днем ранее Лукашенко заявил, что его страна никому не нужна на Западе. «Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику», — сказал он.

Михаил Мясникович с 2010 по 2014 год возглавлял правительство Белоруссии. С января 2015 года он является председателем верхней палаты парламента страны — Совета республики Национального собрания. О попытках повесить Мясниковича ранее ничего не сообщалось.