Объяснена уникальность сложных форм жизни во Вселенной

Ученые из Барселонского университета в Испании выяснили, что большинство обитаемых планет должны быть покрыты океанами на 90 процентов. Такие условия создают трудности для развития сложных организмов, поэтому похожие на Землю обитаемые планеты исключительно редки во Вселенной. Об этом сообщает издание Gizmodo.

По словам исследователей, на соотношение площадей суши и океанов влияют такие факторы, как общее количество воды на планете, доступное для ее содержания пространство и наличие впадин и горных хребтов. Если океаны мелкие, а высота суши небольшая, то вода может покрыть почти всю поверхность небесного тела.

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Планетологи разработали компьютерную модель, которая показала, что в основном все планеты, на которых присутствует вода, должны быть почти полностью покрыты океанами. В тех редких случаях, когда суша занимает большую часть поверхности, образуются обширные пустыни, которые так же препятствуют возникновению сложных форм жизни.

Земля является исключением из правила. Ее топография позволяет континентам и островам занимать примерно 29 процентов всей площади планеты на протяжении миллионов лет, что привело к появлению крупных наземных животных.