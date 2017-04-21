Мединский появился в ролике видеоблогера Саши Спилберг

Видео: Sasha Spilberg / YouTube

Руководитель Министерства культуры России Владимир Мединский дал интервью российскому видеоблогеру Саше Спилберг. Видеозапись беседы появилась на YouTube-канале интернет-знаменитости в пятницу, 21 апреля.

Мединский рассказал о роли сети в популяризации российской культуры. Он поделился своими предпочтениями в музыке.

10 марта глава Минкульта провел встречу с российскими блогерами. Он предложил интернет-звездам сотрудничество в популяризации образования и культуры. «Важно показать что модно учиться, читать, в том числе и классику. Ненавязчиво подсказать, что читать можно не только Twitter» — объяснил свою инициативу министр.