Мединский зарегистрировался во «ВКонтакте»

Министр культуры России Владимир Мединский завел страницу в соцсети «ВКонтакте». Глава ведомства заявил в приветственном посте, что намерен «рассказывать о текущих новостях в сфере культуры», а также знакомиться с предложениями и мнениями интернет-пользователей.

Мединский отметил, что Минкульт начал сотрудничество с популярными российскими видеоблогерами «в целях распространения отечественной культуры».

Министр добавил к себе в список друзей президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также таких блогеров, как Дмитрий Масленников, Ян Лапотков, Карина Каспарянц и Юлия Пушман.

10 марта руководитель Минкульта провел с блогерами встречу, на которой предложил интернет-звездам сотрудничество в популяризации образования и культуры. «Важно показать что модно учиться, читать, в том числе и классику. Ненавязчиво подсказать, что читать можно не только Twitter. Показать, куда можно сходить, что можно и нужно молодому человеку посмотреть, что узнать», — объяснил свою инициативу министр.