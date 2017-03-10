Мединский предложил блогерам популяризировать культуру

Минкульт России планирует привлечь известных отечественных блогеров к сотрудничеству в популяризации образования и культуры. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Важно показать что модно учиться, читать. В том числе и классику. Ненавязчиво подсказать, что читать можно не только Twitter. Показать куда можно сходить, что можно и нужно молодому человеку посмотреть, что узнать», — заявил глава ведомства Владимир Мединский на встрече с блогерами.

Министр предложил интернет-звездам «почти круглосуточный проход во все музеи-заповедники, театры, филармонии, музеи, чтобы они посещали их, снимали, показывали, делали специальные репортажи, на своем опыте рассказывали о них». По словам Мединского, такую же практику можно осуществлять с некоторыми храмами.

Минкульт планирует провести вторую встречу с блогерами через неделю. На ней будут сформулированы предложения по сотрудничеству.