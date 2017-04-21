Alexander McQueen переосмыслил дизайн классической сумки

Британский модный дом Alexander McQueen представил новую вариацию классической сумки The Box. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в пятницу, 21 апреля.

Изначально дизайн этой сумки был вдохновлен старинными предметами багажа и сундуками для хранения сокровищ. Модель выполнена из зернистой кожи и выпущена в двух размерах. Внутри — подкладка из мягкой замши.

Цветовая палитра — оттенки основной коллекции (белый и черный), а также ярко-красный, оранжево-коричневый и зеленый. В продаже сумки появятся в конце апреля.

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья. Основан в 1992 году дизайнером Александром Маккуином. Во время показов он оборачивал моделей в целлофан, использовал образы ведьм и призраков, а также подбирал манекенщицам гротескный макияж.

После смерти Маккуина арт-директором модного дома стала Сара Бертон.