Картина с изображением полового акта Зумы и Манделы вызвала возмущение в ЮАР

Новая картина южноафриканского художника Айанда Мабулу (Ayanda Mabulu), изображающая половой акт президента ЮАР Джейкоба Зума и первого чернокожего лидера страны Нельсона Манделы, вызвала возмущение общественности. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Associated Press.

В фонде имени Нельсона Манделы заявили, что считают картину «неприятной», хоть и уважают свободу самовыражения Мабулу.

Правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» также негативно отозвалась о произведении. В политобъединении призвали жителей страны игнорировать изображение, которое уже распространилось в интернете.

Пользователи соцсетей активно обсуждают рисунок художника, а также выражают желание больше его не видеть.

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Ранее в этом месяце, как пишет АР, карикатурист Джонатан Шапиро (Jonathan Shapiro), более известный под псевдонимом «Запиро» (Zapiro), изобразил расстегивающего ширинку южноафриканского лидера перед женщиной, платье которой раскрашено в цвета флага ЮАР.

Президентский срок Джейкоба Зумы истекает в 2019 году. В стране в последнее время проходят многочисленные акции протеста. Митингующие выражают недовольство главой ЮАР и проводимой им политикой.

Нельсон Мандела — первый в истории ЮАР чернокожий президент. Он являлся одним из самых известных борцов с расовой дискриминацией. Умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни.