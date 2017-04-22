СМИ сообщили об отставке главного военного прокурора России

Главный военный прокурор, замгенпрокурора России Сергей Фридинский подал в отставку. Об этом РИА Новости сообщил источник в Совете Федерации — в ведении этого органа находятся назначения и освобождения от должностей руководителя ГП и его заместителей.

По словам собеседника агентства, в Совфед поступило заявление 58-летнего Фридинского, в котором он просит об отставке. Эту информацию также подтвердил председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров. Этот вопрос, по данным источника, будет рассмотрен сенаторами 26 апреля.

Причина ухода в заявлении не указывается.

Также источник сообщил, что пока в верхнюю палату парламента представлений о назначении нового главного военного прокурора не поступало.

Фридинский был назначен на должность главного военного прокурора в июле 2006 года. До этого занимал пост заместителя генпрокурора, был военным прокурором Северо-Кавказского военного округа, работал в военной прокуратуре в Забайкальском крае. По образованию юрист, доктор юридических наук.