Китайца оштрафовали на 36,5 миллиона долларов за махинации с акциями

Бывшего сотрудника Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) Фэна Сяошу оштрафовали на 251 миллион юаней (36,47 миллиона долларов) за махинации с акциями. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя CSRC Чжан Сяоцзюня.

Он объяснил, что будучи также сотрудником фондовой биржи Шэньчжэня, от имени своих тещи и сестры Сяошу входил в пай компаний, собиравшихся выйти на биржу. Когда этот шаг был сделан, китаец продавал их ценные бумаги и получал прибыль.

Незаконно полученные доходы злоумышленника на сумму 248 миллионов юаней (более 36 миллиона долларов) были конфискованы. Помимо этого, Сяошу по конца жизни запрещено участвовать в операциях на рынке ценных бумаг.

В конце марта CSRC штрафовала жителя Шанхая Сянь Яня на 503 миллиона долларов за инсайдерскую торговлю ценными бумагами. В отношении него также был введен пожизненный запрет на торговлю ценными бумагами на фондовом рынке Китая.