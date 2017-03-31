Китайца оштрафовали на 500 миллионов долларов за манипуляции на фондовом рынке

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) оштрафовала жителя Шанхая Сянь Яня на 3,47 миллиарда юаней (более 500 миллиона долларов США) за манипуляции на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта сумма, помимо самого штрафа, включает также ту незаконную прибыль, которую мужчина обязан вернуть государству. Яня обвинили в инсайдерской торговле и пожизненно запретили заниматься торговлей ценными бумагами на китайском фондовом рынке.

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В июле 2015 года на рынке ценных бумаг Китая произошел резкий обвал цен. После значительного «перегрева» экономики страны на фондовых биржах наблюдалось падение котировок ценных бумаг. Это явилось результатом «надувания пузыря» фондового рынка из-за массовых инвестиций в акции, которые превышали темпы экономического роста.

При этом с ноября 2014-го по июнь 2015 года фондовые индексы на биржах Китая выросли более чем в два раза — так, индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи поднялся с 2506,86 пункта (17 ноября 2014-го) до 5045,69 пункта (8 июня 2015-го).