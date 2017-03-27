В дальневосточном банке «Приморье» провели выемку документов

Правоохранительные органы во Владивостоке блокировали работу головного офиса банка «Приморье». Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил «Интерфакс».

Операция уже завершена и на работу банка не повлияла, заявил зампред правления, финдиректор кредитной организации Денис Кожаев. «Была плановая выемка документов по клиентам. К банковской активности это не имеет никакого отношения», — пояснил он. В силовых структурах Приморья действия оперативников не комментируют.

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Действия правоохранительных органов могут быть связаны с пропажей 50 миллионов рублей со счетов «Приморья» в январе 2017 года, полагают СМИ.

Банк «Приморье» — один из крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Кредитная организация входит в систему страхования вкладов.

23 марта «Коммерсантъ» сообщил, что по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны менеджеры по работе с клиентами московского Сбербанка. Как считают следователи, за несколько дней до этого они сняли со счетов одного из клиентов и обналичили 40 миллионов рублей.