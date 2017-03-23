Сестры из Сбербанка украли деньги клиента и пытались купить Ferrari

Менеджеры по работе с клиентами московского Сбербанка задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сотрудниц, которые являются сестрами, взяли в автосалоне во время покупки Ferrari стоимостью свыше семи миллионов рублей. Как считают следователи, за несколько дней до этого они сняли со счетов одного из клиентов и обналичили 40 миллионов рублей. Эти средства якобы ушли на счета трех фирм-однодневок, а затем попали в руки к подозреваемым, указывает газета.

При этом, по неподтвержденным данным, девушки планировали украсть до четырех миллиардов рублей. Сейчас выясняется, были ли у них сообщники. Есть сведения, что, помимо них, были допрошены еще несколько сотрудников кредитного учреждения и директора фирм, на счета которых выводились средства.

Как пишет издание, 26-летняя Марьям и 22-летняя Тамилла Дадашевы работали в секторе, отвечавшем за обслуживание малого бизнеса, но в разных отделениях Сбербанка.

В отношении сестер возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). По словам источников, 22 марта решался вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. При этом требовать заключения их в СИЗО следователи не собирались, они хотели просить о домашнем аресте.

Комментируя материалы СМИ, в пресс-службе банка «Ленте.ру» сказали, что организация предоставляет правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересована в объективном и всестороннем расследовании.