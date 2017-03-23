Сбербанк опроверг информацию о краже сотрудницами 40 миллионов рублей

Информация о краже сотрудницами Сбербанка 40 миллионов рублей не соответствует действительности. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крупнейшего российского банка.

«Сбербанк уточняет информацию относительно публикаций в СМИ о якобы имевшей место краже у клиента 40 миллионов рублей сотрудницами банка», — отмечается в сообщении. Угроза счетам клиентов отсутствует, подчеркнули в кредитной организации.

Служба безопасности Сбербанка совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств, сообщила пресс-служба.

Ранее 23 марта «Коммерсантъ» сообщил, что по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны менеджеры по работе с клиентами московского Сбербанка. Сотрудниц взяли в автосалоне во время покупки Ferrari стоимостью свыше семи миллионов рублей. Как считают следователи, за несколько дней до этого они сняли со счетов одного из клиентов и обналичили 40 миллионов рублей. Эти средства якобы ушли на счета трех фирм-однодневок, а затем попали в руки к подозреваемым, указывает газета.