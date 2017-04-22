Подготовленный в лагерях ИГ боевик убит на Ставрополье

В Ставропольском крае ликвидированы двое бандитов, оказавшие силовикам вооруженное сопротивление. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

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«Находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в НАК, один из убитых прошел подготовку в лагерях «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) и прибыл в Россию для совершения терактов. Другой был активным членом ИГ. По данным силовиков, бандиты планировали убить неких религиозных деятелей.

13 апреля в НАК сообщали о ликвидации в Дагестане главаря одной из банд. На счету боевика по имени Ильяс Халилов много преступлений террористического характера, в том числе убийства двух жителей села Талги, покушение на силовиков в селении Карамахи, вымогательства у бизнесменов больших сумм денег в целях финансирования террористической деятельности.