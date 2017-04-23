Глава Минфина США предупредил о возможном дефиците бюджета из-за реформ Трампа

Объявленная президентом Дональдом Трампом налоговая реформа может первоначально привести к таким негативным последствиям, как дефицит бюджета, но впоследствии послужит укреплению американской экономики. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) в беседе с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает РИА Новости.

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По его словам, налоговая реформа «призвана помочь экономике США, а это выгодно всему миру». Он добавил, что «в конечном итоге изменения помогут рядовому американцу получить больше денег».

Ранее в интервью Associated Press американский лидер пообещал реализовать в Соединенных Штатах «масштабное» и «самое значительное» сокращение налогов как для граждан, так и для бизнеса. В субботу, 22 апреля, он заявил, что 26 апреля намерен сделать важное объявление относительно налоговой реформы, работа над которой, по его словам, идет уже продолжительное время.

18 апреля Трамп подписал указ «Покупай американское и нанимай американцев», призванный защитить национальный рынок труда и стимулировать покупку выпущенных в стране товаров.