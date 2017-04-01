Трамп подписал два указа по торговой политике

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 марта, подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно первому документу, Департаменту торговли дается 90 дней, чтобы подготовить отчет о факторах, влияющих на торговый дефицит. Еще один указ направлен на увеличение сбора импортных пошлин.

«Работа и благосостояние ушли из нашей страны», — заявил Трамп в Овальном кабинете Белого дома. «Мы возвращаем производство и места в нашу страну», — добавил он.

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«Во-первых, я подписываю исполнительный указ с тем, чтобы убедиться, что мы собираем все налоги и пошлины с зарубежных импортеров, которые занимаются мошенничеством. С этого момента те, кто нарушает правила, столкнутся с серьезными последствиями, очень серьезными последствиями», — приводит ТАСС слова Трампа.

«Во-вторых, я подписываю указ о проведении всеобъемлющей оценки торгового дефицита США и всех нарушений, которые наносят ущерб Соединенным Штатам и американским работникам», — сказал президент.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что его страна будет проводить агрессивную и активную торговую политику. «Мы будем агрессивными в торговле, поскольку знаем, что в прошлом сделки США привели к сокращениям и закрытию большого числа предприятий», — заявил чиновник.