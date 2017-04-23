Двое россиян утонули во Французской Полинезии

Трое дайверов, среди которых два гражданина России, утонули в районе острова Ахе во Французской Полинезии. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Agence France-Presse.

Погибшие граждане РФ — профессор математики в университете Французской Полинезии Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова, им обоим около 30 лет. Имя третьего дайвера — инструктор Жиль Дэме (Gilles Demée).

По данным агентства, которое ссылается на верховный комиссариат Франции во Французской Полинезии, инцидент произошел в субботу, 22 апреля, во время посещения подводной пещеры на глубине порядка 60 метров.

«Один из дайверов мог начать паниковать, а другие захотели ему помочь, в этом случае очень быстро теряется воздух», — пояснил инструктор по дайвингу, знавший погибших. Он не стал называть своего имени.

Тела были обнаружены 23 апреля. Их пока не смогли поднять на поверхность. Начато расследование причин инцидента.