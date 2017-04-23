Палестинец порезал прохожих в центре Тель-Авива

Четыре человека пострадали в Тель-Авиве в результате нападения вооруженного ножом палестинца. Об этом сообщает израильский «9 канал».

Инцидент произошел в центре города, недалеко от набережной. Злоумышленник напал на прохожих — двух мужчин и женщину — около отеля «Херодс», затем он ранил еще одного мужчину на площади Атарим.

Пострадавших доставили в тель-авивскую больницу «Ихилов». «Интерфакс» со ссылкой на медиков сообщает, что трем пострадавшим примерно 50 лет, еще одному — 70.

Их ранения оцениваются как легкие, заявил ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. «Четверо пострадавших в результате нападения с использованием острого предмета в центре Тель-Авива. Ранения — легкие», — сказал он.

Нападавшим оказался 18-летний житель Палестинской автономии. Его удалось задержать. Он доставлен в полицию.

«Интерфакс» пишет, что нападение произошло на улице Ха-Яркон, где расположены несколько посольств, включая российское, американское и британское, и множество гостиниц.

РИА Новости со ссылкой на заявление полиции Тель-Авива сообщает, что нападение признано терактом. «Следствие установило, что он действовал из националистических убеждений», — говорится в сообщении.