Компания со штатом пять человек получила многомиллиардные контракты «Газпрома»

Созданная менее года назад московская компания «Интер менеджмент» получила подряды «Газпрома» на строительство экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» на 7,85 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о 34 подрядах на сумму не выше 400 миллионов рублей каждый. Они касаются устройства временных технологических проездов и площадок, полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, строительства воздушных линий электропередачи, дома линейного обходчика и вертолетной площадки.

Единственным конкурентом «Интер менеджмента» на публичных торгах была московская компания «ТЭКсвязьинжиниринг», однако не на всех закупках. В ряде случаях «Интер менеджмент» был заявлен один и без борьбы становился победителем торгов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», компания «Интер менеджмент» зарегистрирована в Москве в августе 2016 года с уставным капиталом 150 тысяч рублей. Численность персонала — не более пяти человек.

Материалы по теме Сверхприбыльное товарищество Почему растет число картельных сговоров и что с этим делать

Владельцем 100 процентов долей является ее генеральный директор Сергей Самарин, который в базе «СПАРК-Интерфакса» упоминается как совладелец ликвидированной компании «Север строй инжиниринг» из Нижневартовска и бывший директор муниципального учреждения «Доставка пенсий» в том же Нижневартовске.

В рейтинге Forbes «Короли госзаказа-2016», опубликованном в начале марта текущего года, отмечает стремление «Газпрома» отдавать миллиардные контракты неизвестным или малоизвестным компаниям. В частности, предприятие Евгения Лавриненко «Томскпромтранс», в штате которого пять сотрудников, получило от госкомпании 40 подрядов на 8 миллиардов рублей на строительство объектов «Силы Сибири».

А первое место в рейтинге Forbes заняли владельцы уфимского научно-исследовательского проектного института нефти и газа (НИПИ НГ) «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. В прошлом году организации без конкурса достались два крупных заказа.

Первый контракт — на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,75 миллиарда рублей). Второй — на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 миллиарда рублей). По мнению составителей рейтинга, размер компании «Петон» не сопоставим с объемом полученных подрядов.

Особенность 2016 года, по мнению Forbes, в том, что подавляющее большинство крупных государственных заказов были розданы «даже без имитации конкурентной борьбы».