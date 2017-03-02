Forbes назвал нового «короля госзаказа»

Первое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа-2016» заняли владельцы уфимского научно-исследовательского проектного института нефти и газа (НИПИ НГ) «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. В список, опубликованный изданием в четверг, 2 марта, вошли собственники компаний, получивших крупнейшие господряды в 2016 году.

Выручка компании «Петон» по итогам 2015 года составила 1,9 миллиарда рублей, отмечает Forbes. Она получает небольшие подряды от структур «Газпрома» с 2014 года, однако в прошлом году ей без конкурса достались два крупных заказа.

Первый контракт — на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,75 миллиарда рублей). Второй — на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 миллиарда рублей). По мнению составителей рейтинга, размер компании «Петон» не сопоставим с объемом полученных подрядов.

Кроме того, Forbes отмечает стремление «Газпрома» отдавать миллиардные контракты неизвестным или малоизвестным компаниям. В частности, предприятие Евгения Лавриненко «Томскпромтранс», в штате которого пять сотрудников, получило 40 подрядов на 8 миллиардов рублей на строительство объектов «Силы Сибири».

Особенность 2016 года, по мнению издания, в том, что подавляющее большинство крупных государственных заказов были розданы «даже без имитации конкурентной борьбы».

В декабре 2016 года Счетная палата РФ обнародовала результаты проверки в системе госзакупок. По данным контрольного ведомства, за девять месяцев прошлого года в этой сфере выявлено около двух тысяч фактов нарушений на сумму 38 миллиардов рублей. Это в два раза больше чем за аналогичный период 2015 года.

Объем госзакупок в январе-сентябре 2016-го составил 14,33 триллиона рублей, лишь немного превысив показатели девяти месяцев прошлого года (13,84 триллиона рублей). Закупки у единственного поставщика снизились по сравнению с прошлым годом с 51 до 41 процента.