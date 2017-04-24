На здании белореченской администрации повесили портрет Сталина

В городе Белореченске (Краснодарский край) на здании районной администрации повесили большой портрет председателя совета министров СССР Иосифа Сталина. Об этом «Кубанским новостям» сообщил глава Белореченского района Иван Имгрунт.

«Мы вешаем портрет Верховного главнокомандующего на здании администрации накануне праздника Великой Победы из-за того, что в начале мая традиционно проводим на главной площади города историческую реконструкцию событий 1945 года», — рассказал он.

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По словам Имгрунта, реконструкция запланирована на 8 мая. Портрет провисит на здании администрации до 11 мая. Глава района добавил, что изображение Сталина было найдено в интернете.

Отмечается, что портрет вешают в городе шестой год подряд.

В сентябре 2016 года в Сургуте неподалеку от того места, где власти города согласовали установку памятника жертвам политических репрессий, незаконно установили бюст Сталина. За первую неделю неизвестные дважды обливали монумент краской. В октябре бюст демонтировали.