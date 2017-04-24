Тим Кук грозился удалить Uber со всех iPhone из-за тотальной слежки

Глава Apple Тим Кук в 2015 году пригрозил основателю Uber Трэвису Каланику удалить его приложение из App Store, поскольку оно нарушало правила о конфиденциальности владельцев iPhone. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Кук вызвал Каланика к себе в офис, поскольку узнал, что тот отдал поручение своим работникам создать в приложении лазейку, чтобы модераторы App Store были не в состоянии засечь инструменты Uber для отслеживания. Как утверждают в Uber, программа для слежки за пользователями использовалась в основном для того, чтобы пресекать мошенничество китайских таксистов.

Издание сообщает, что инструмент продолжал отслеживать действия владельца смартфона даже после удаления приложения Uber.

Встретившись с Куком, Каланик решил не рисковать и свернул программу, поскольку удаление из App Store для Uber означало потерю миллионов клиентов по всему миру.

В марте стало известно, что Uber в течение нескольких лет использовал программу для сбора персональной информации чиновников и сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать столкновений с ними. С помощью инструмента Greyball — части программы VTOS (Violation of terms of service — «нарушение правил сервиса») — сервис идентифицировал представителей власти и намеренно избегал их во многих странах: США, Франции, Австралии, Китае, Южной Корее, Италии.