В Мариуполе произошел конфликт между бойцами «Азова» и темнокожими студентами

Полиция Донецкой области (подконтрольной Киеву территории) проводит проверку в связи с конфликтом бойцов полка Нацгвардии «Азов» и студентов-иностранцев в Мариуполе. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полиции не сообщили причины и последствия конфликта. Также нет упоминаний о событии на официальных страницах полка «Азов» в социальных сетях.

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Подробности инцидента опубликовал портал 0629.com.ua. Согласно данным очевидца, в футбол на стадионе около базы полка «Азов» играли 8 темнокожих. В какой-то момент из ворот базы вышли около 10 человек в камуфляже, в руках некоторых были телескопические дубинки. «Они обратились к нам, русскоговорящим, сказали: "Если они [афроамериканцы] сейчас отсюда не уйдут, они не уйдут вообще"», — рассказал мужчина. Он добавил, что темнокожие побежали в раздевалку, но агрессивно настроенные люди двинулись за ними и стали снимать на телефон. Иностранцы выбежали с территории футбольного поля.

Иностранный студент Магомет подтвердил журналистам, что у него и его друзей был конфликт с людьми в военной форме. По его словам, учащиеся обратились в Левобережное отделение полиции Мариуполя, но заявление у них там не приняли.

Полк «Азов» возник на базе одноименного добровольческого батальона. В воинской части служит большое число неонацистов. Полк критиковали, в частности, из-за действий активистов «Гражданского корпуса "Азов"» (общественная организация при воинской части). Они неоднократно нападали на граждан Украины, которые демонстрировали, по их мнению, недостаточную лояльность Киеву.